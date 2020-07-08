"يلتقط ويقتل كورونا فورا".. ابتكار أميركي يزعم القدرة على التخلص من الفيروس

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

طور باحثون أميركيون فلتر هواء مبتكرا يزعمون أنه يساعد في مكافحة جائحة "كوفيد-19" عن طريق التقاط الفيروس وقتله على الفور. وكشفت تقارير نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، أن الجهاز يستخدم رغوة النيكل التي تحاصر SARS-CoV-2، وتسخنه إلى 392 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).

وأثناء الاختبار، أثبت الفلتر أنه قتل 99.8% من العامل الممرض أثناء مروره عبره، إلى جانب 99.9% من جراثيم الجمرة الخبيثة.

ويعتقد الباحثون المعنيون بحسب "روسيا اليوم"، أن الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس وسفن الرحلات البحرية، لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي ما يزال يجتاح العالم.

صُمم فلتر الهواء من خلال الأبحاث التي أجرتها جامعة هيوستن الأمريكية (UH)، والتي أشارت إلى أن انتقال الفيروس الحاد SARS-CoV 2، غير قادر على البقاء في درجات حرارة أعلى من 158 درجة فهرنهايت (70 درجة مئوية). وباستخدام هذه المعرفة، صمم الفريق فلتر هواء "يلتقط ويقتل" ويمكنه احتجاز الفيروس، وحرقه حتى يختفي.

ومع ذلك، فإن فلتر الهواء قادر على الوصول إلى 392 درجة فهرنهايت، ما أسفر عن مقتل 99.8% من الفيروس الجديد في الاختبارات المعملية.

وقال مدير مركز تكساس للموصلات الفائقة زيفينغ رين: "يمكن أن يكون هذا الفلتر مفيدا في المطارات والطائرات، وفي مباني المكاتب والمدارس وسفن الرحلات البحرية لوقف انتشار "كوفيد-19". وقدرته على المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس، يمكن أن تكون مفيدة للغاية للمجتمع".

ونظرا لحقيقة أن الفيروس يمكن أن يظل في الهواء لمدة 3 ساعات تقريبا، يعتقد الفريق أن الفلتر هو المسار الذي يجب اتخاذه - يمكنه إزالته بسهولة وسرعة من منطقة مفتوحة.

وقال الدكتور فيصل شيما، في كلية الطب بجامعة UH: "توفر تقنية الحماية الجديدة التي تعتمد على الدفاع البيولوجي، الحماية الأولى ضد انتقال SARS-CoV-2 بوساطة بيئية، وستكون في طليعة التقنيات المتاحة لـ مكافحة الوباء الحالي وأي علاجات بيولوجية محمولة في المستقبل في البيئات الداخلية".

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