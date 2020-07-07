«العين السينمائي» يعلن عن فتح باب تسجيل الأفلام

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان «العين السينمائي» عن فتح باب التسجيل للأفلام المشاركة في دورته الثالثة، التي ستنطلق في مدينة العين في 23 يناير 2021، ودعت إدارة المهرجان السينمائيين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفلامهم، ليكون منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وسيبدأ المهرجان تلقي طلبات الأفلام المنافسة على الجوائز في فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة ضمن مسابقاته الرسمية الست: «الصقر الإماراتي الطويل والقصير»، و«الصقر الخليجي الطويل والقصير»، و«الصقر لأفلام الطلبة»، و«الصقر لأفلام المقيمين».

وسيُغلق باب التقديم في 10 نوفمبر 2020، كما يمكن للمشاركين العثور على نموذج التقديم، والاطلاع على كل التفاصيل والقواعد واللوائح الخاصة بتقديم الطلبات للدورة الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان.

وحول الاستعداد لتجهيزات الدورة الثالثة من المهرجان، واستقبال واختيار وعدد الأفلام المشاركة، قال مؤسس ومدير عام المهرجان، عامر سالمين المري، إن «العين السينمائي» مستمر في تقديم كل ما هو مميز ومختلف من مبادرات ومسابقات في خدمة «الفن السابع»، ودعم الفيلم المحلي والخليجي، ولايزال مستمراً أيضاً في دعم الشباب، وإبراز أعمالهم السينمائية عبر شاشات المهرجان، لافتاً إلى أنه رغم تأثير «كورونا» على صناعة السينما وإقامة المهرجانات، إلا أن «العين السينمائي» تحدى الفيروس المستجد، وأعلن عن إقامة المهرجان مع وضع خطط جديدة في حال استمر الوضع كما هو عليه، سواء بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية، أو إقامة المهرجان «أونلاين» مثل بعض المهرجانات العالمية الأخرى، التي اتخذت من العالم الافتراضي منصة لإطلاق فعالياتها. وأوضح مدير المهرجان، أنه في ظل ما يعانيه صناع السينما في عصر «كورونا» من تأجيل وإلغاء تصوير الأعمال، فقد طرح «العين السينمائي» منذ فترة مسابقة جديدة واستثنائية تحت عنوان «اصنع فيلمك في زمن كورونا»، تتماشى مع الأوضاع الجديدة التي يعيشها العالم مع جائحة «كوفيد ـ 19»، وتأتي المبادرة لتشجيع المبدعين المحليين والمقيمين في الإمارات على الاستمرار في صنع أفلامهم، وتحفيز إبداعهم في سرد قصص تعكس حياة الحجر الصحي، واستثمار البقاء المنزلي في صنع أفلام من البيت لعرضها في الدورة الثالثة من المهرجان، بأفكار جديدة ومختلفة تظهر التغيرات التي طرأت على نمط الحياة بشكل عام، مؤكداً أنه تم تمديد فترة تقديم الأفلام حتى 10 نوفمبر.

تأثير الوباء

من ضمن الشروط التي وضعتها إدارة «العين السينمائي» للمسابقة أن تكون مدة الفيلم تراوح بين ثلاث دقائق و15 دقيقة، والمشاركة متاحة للإماراتيين ولجميع المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، وأن تكون موضوعات الأفلام عن تأثير وباء «كوفيد ـ 19» على الحياة، وتتضمن المسابقة جائزتين: جائزة أفضل فيلم بقيمة 10 آلاف درهم، وجائزة أفضل فكرة بقيمة 5000 درهم، حيث تذهب الجوائز لمخرجي الأفلام.

تأتي المبادرة لتشجيع المواهب المبدعة على الاستمرار في صنع أفلامهم وتحفيز إبداعهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news