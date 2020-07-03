تأجيل أكثر من 73 ألف زيجة في انجلترا بسبب "كورونا"

المصدر: لندن -د ب أ

حال الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا دون إتمام 73400 زيجة في إنجلترا، بحسب تقديرات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني.

ومن المقرر استئناف إقامة مراسم الزفاف بموجب تخفيف القيود في إنجلترا بداية من اليوم السبت، ولكن فقط إذا كانت الثنائيات مستعدة للالتزام بالقواعد الصارمة. وسوف يتم السماح بمشاركة 30 ضيفا، كحد أقصى، وسيتعين عليهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب الأكل والشرب أو الغناء إلا من وراء حجاب.

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