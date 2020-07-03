باكستان تمنع «بابجي»: اكتئاب وإدمان وانتحار

المصدر: إسلام أباد - د.ب.أ

منعت باكستان مؤقتاً الاتصال بلعبة «بلاير أنونز باتل جراوندز» (بابجي) الشهيرة عبر الإنترنت بعد تسجيل تقارير عن حالات انتحار ومشاكل تتعلق بالاكتئاب، والإدمان بين الشباب الصغار.

وأعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية (بي.تي.إيه) في بيان، أن اللعبة مُنعت بعد تواتر شكاوى كثيرة من جانب الآباء والشرطة والأطباء أنها جعلت الأطفال مدمنون عليها.

وقال أحد مسؤولي هيئة الاتصالات الباكستانية: «سنسعى لحظر دائم».

وقالت الشرطة في إقليم البنجاب بوسط البلاد إن ثلاثة مراهقين صبيان على الأقل انتحروا في الشهر الماضي، ويرجع ذلك في جزء منه إلى فشلهم في إنجاز مهام «بابجي».

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