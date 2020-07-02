في حال الإصابة ب"كورونا"..أوزبكستان تقدم تعويضات مالية للسياح

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

طمأنت جمهورية أوزبكستان السياح الراغبين بالتوافد إليها أن فيروس كورونا، وقررت تقديم 3000 دولار لأي سائح قد يصاب بالمرض خلال زيارتها، فق شروط وآليات محددة بحسب ما أورده الموقع الإخباري الفرنسي "هوفبوست" نقلا عن صحيفة "بيزنس إنسايدر".

تم توقيع مرسوم رسمي يمنح السياح المبلغ التعويضي في حالة الإصابة بالفيروس، والمبلغ يكفي التكاليف الطبية في حالة خضوع السائح المريض للعلاج .

ووضع المرسوم مجموعة من الشروط، حيث يتوجب على السائح إثبات أن زيارته للبلد تمت وفق رحلة محجوزة محليا ومع مرشد سياحي من أوزبكستان. إضافة إلى ذلك، يقتصر الإجراء حاليا على المسافرين من القادمين فقط من دول أعادت أوزبكستان فتح حدودها معها.

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