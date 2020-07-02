هل تزوج جورج وسوف خلال الحجر؟..غادة بشور: لاتعرفون الوفاء

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

جدل واسع، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حول حقيقة خبر زواج النجم السوري جورج وسوف من الفنانة غادة بشور، بعد الصور جمعتهما معا قبل بضعة أيام.

وردا على موجة اللغط الواسعة التي سببها الخبر بين أوساط الجمهور، خرجت الفنانة السورية غادة بشورعن صمتها لتتوعد بمقاضاة مروجي هذه الشائعات وتؤكد عبر موقع "فايسبوك" "إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة." مضيفة" صحافة صفراء لا تعرف معنى الوفاء وتقوم بتزوير الحقائق وإطلاق الشائعات على الفنانين." مؤكدة أن الصورة التي جمعتها بالنجم السوري جورج وسوف مجرد تجسيد لعمق الصداقة والأخوة التي تجمعهما معا معلقة "علاقة صداقة قوية جدا إضافة للمحبة والوفاء".

وكان غادة بشوف قد قامت بزيارة لجورج وسوف في البيت الذي يقيم فيه خلال فترة الحجر بقريته في سوريا.

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