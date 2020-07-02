الإعلامي أحمد اليماحي: حالتي مستقرة..أيام وستنقضي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

طمأن الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر.

ونشر اليماحي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، قال فيها: "الأحبة الكرام عافاكم الله من كل مكروه غمرت بلطفكم، واستميحكم عذرا إن لم أتمكن من الرد على كرم سؤالكم. وضعي مستقر ولله الحمد، أيام وستنقضي". ولقيت التغريدة ترحيب كبيرا من محبي الإعلامي الشاب ومتابعيه، والذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

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