زفاف هندي يتسبب في وفاة العريس ب" كورونا" وإصابة 95 ضيفا.. العروس نجت

المصدر: متابعات-حياة الحرزي

تسبب عرس أقيم في إحدى المدن الهندية في وفاة العريس بفيروس "كورونا" المستجد بعد يومين من الزفاف، وإصابة 95 ضيفا، حضروا الحفل وثبتت إصابتهم بالوباء. ووفقا لما أورده موقع "إنديا توداي"، فإن العريس المتوفى( 30 عاما)، أحرقت جثته بالكامل من قبل عائلته، دون إخضاعه لأي اختبار طبي لكشف إصابته بالمرض.

وبعد إبلاغ السلطات المعنية بالوفاة، تم اكتشاف إصابة نحو 15 شخصا من أقارب الزوجين بالمرض، فيما أثبتت الفحوصات الخاصة التي أجريت في وقت لاحق لتتبع المرض لدى الحضور والمدعوين لحفل الزفاف في مدينة "بتنا" عاصمة إقليم "بيهار" الهندي، إصابة 80 حالة أخرى من مرضى الفيروس التاجي في الولاية. ووفقا الشرطة الهندية، فقد عاد العريس إلى قريته من أجل حفل زفافه في الـ 12 من مايو، وخلال هذه الفترة، تطوّرت أعراض فيروس كورونا لكن العائلة مضت في حفل الزفاف. إلا أن المفاجأة كانت نجاة العروس بعد أن جاءت نتائج اختباراتها "سلبية".

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