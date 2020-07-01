بالصور..آلاف يشاركون في حفل و"داع" فيروس كورونا بالتشيك

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أقام مواطنون في جمهورية التشيك "حفل وداع" رمزي لفيروس كورونا. واجتمع الآلاف على طاولة بطول 500 متر على جسر تشارلز الشهير في العاصمة براغ لتبادل الطعام والمشروبات التي أحضروها من منزلهم. وتم تشجيع الحضور على الاختلاط بجيرانهم دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت التشيك أقل من 12 ألف حالة إصابة وتوفي حوالي 350 شخصا، بين عدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة.

وقال منظم الحدث إن الاحتفال أصبح ممكنا بسبب نقص السياح في المدينة، وفي الأسبوع الماضي، سمحت الحكومة بالتجمعات العامة لما يصل إلى 1000 شخص. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ويمكن الآن فتح حمامات السباحة والمتاحف وحدائق الحيوان والقلاع بدون قيود على عدد الزوار.

وتم السماح للمطاعم بتقديم خدماتها فى الداخل للمواطنين قبل شهر من الآن. وطبقت التشيك في مارس وأبريل إجراءات إغلاق صارمة.

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