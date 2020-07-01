«سيرك دو سوليه» تطلب الحماية من الإفلاس

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة سيرك دو سوليه، أول من أمس، أنها ستقدم طلباً للحماية من الإفلاس في كندا، بسبب «اضطراب هائل، واضطرارها للتوقف عن عروضها»، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأجبرت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، لوقف انتشار الفيروس المميت، الشركة على وقف تقديم عروضها المعروفة وألعابها البهلوانية، في جميع أنحاء العالم، في مارس الماضي.

وقالت المجموعة الترفيهية، التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها، بدعم من الحكومة الكندية، وشركات الأسهم الخاصة. كما أعلنت «سيرك دو سوليه» أنها ستسرح نحو 3480 موظفاً، توقفوا عن العمل في مارس الماضي. وكان مؤسس السيرك وصاحبه السابق، غي لاليبيرتيه، قد أعلن، نهاية مايو الماضي، نيته شراء المجموعة مجدداً، مضيفاً أنه يريد أن يبقي مقره في مونتريال.

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