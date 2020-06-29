الإمارات: 32.7 مليون حساب نشط على 5 مواقع للتواصل الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الحسابات النشطة على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«فيس بوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«لينكد إن» في الإمارات نحو 32.73 مليون حساب، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «Global Media Insight» المتخصص.

ووصف التقرير تطبيق «يوتيوب» بأنه الأكثر استخداماً بين مستخدمي ومنصّات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في عام 2020، بمعدل 88% وبنحو 8.65 ملايين مستخدم، بينما حلّ «فيس بوك» في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام بنسبة 79%، مع وجود 7.77 ملايين حساب نشط، و«إنستغرام» في المرتبة الثالثة بـ68%، مع وجود 6.68 ملايين حساب نشط.

وجاء تطبيق «تويتر» في المرتبة الرابعة من حيث الاستخدام بـ53%، مع 5.21 ملايين حساب نشط، في حين استحوذ تطبيق «لينكيد إن» على المرتبة الخامسة بـ45%، و4.42 ملايين حساب نشط.

وشهد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الأشهر الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لاسيما الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

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