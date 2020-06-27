بيع "بوط رياضي" صنعه مؤسس نايكي بيديه بـ 162 ألف دولار

المصدر: د ب ا

بيع حذاء رياضي أبيض اللون، قام بتصنيعه يدويا المؤسس المشارك لشركة نايكي الأمريكية للأدوات الرياضية بيل باورمان في مطلع السبعينيات بسعر 162 الفا وخمسمائة دولار، وذلك في مزاد أقيم في نيويورك، حسبما ذكرت صالة مزادات سوثبي أمس. وكان باورمان مدربا لسباقات المضمار في جامعة أوريجون عندما أنتج أحذية "وافل سبايك" لعدائه جون مايز.

وتجاوز السعر النهائي الذي دفعه مشتر مجهول السعر التقديري الأولي الذي حددته صالة سوثبي عند 150 ألف دولار.

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