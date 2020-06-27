جديد وودي ألن يفتتح «مهرجان سان سيباستيان»

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

يفتتح الفيلم الرومانسي الكوميدي الجديد «ريفكينز فيستيفل» للمخرج وودي ألن مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني في سبتمبر المقبل، كما أعلن المنظمون أول من أمس.

وتتمحور قصة الفيلم الذي صور خلال الصيف الماضي، حول زوجين أميركيين يأتيان إلى مهرجان سان سيباستيان، ويغمرهما خيال السينما وسحر إسبانيا وجمالها.

إلا أن المرأة تقيم علاقة مع مخرج سينمائي فرنسي بارز، وزوجها يقع في حب شابة إسبانية جميلة تعيش في المدينة.

والفيلم، وهو من بطولة الممثل النمساوي كريستوف فالتز والممثلة الأميركية جينا غيرشون، هو أحدث مشروع للمخرج البالغ من العمر 84 عاماً الذي يحب تصوير أعماله في مدن أوروبية كبرى.

ويشارك في الفيلم - وهو من إنتاج «ميديابرو» - الممثل الفرنسي لويس غاريل والممثلان الإسبانيان إيلينا أنايا وسيرخي لوبيز.

ورغم حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة وباء كوفيد-19، فإن هذا المهرجان السينمائي الذي يعتبر الأبرز في العالم الناطق بالإسبانية، من المقرر أن يمضي قدماً كما هو مخطط له، من 18 إلى 25 سبتمبر المقبل.

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