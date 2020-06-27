دلافين نافقة بالجملة على سواحل فرنسية

المصدر: كونكال (فرنسا) Àرويترز

قال علماء في الأحياء البحرية إن المياه تجرف دلافين نافقة إلى سواحل فرنسا المطلة على المحيط الأطلسي بمعدلات مرتفعة جداً لدرجة أن أعداد الدلافين في المنطقة أصبحت مهددة. وعلقت الأغلبية العظمى في شباك سفن الصيد، وعادة ما تظهر عمليات التشريح للجيف إصابتها بكسور، وذيولاً وزعانف مكسورة وشقوقاً غائرة في جلودها بسبب الشباك.

وقالت مورغان بيري، وهي عالمة أحياء بحرية في بريتاني غرب فرنسا: «نصل لمعدلات نفوق تهدد بقاء الدلافين في خليج جاسكونيا». وأضافت: «خلال السنوات الثلاث الماضية شهدنا أكثر من 1000 جيفة (لدلافين وخنازير بحرية) على مدى أربعة أشهر في كل شتاء».

ويعتقد العلماء أن العدد الذي ينجرف للشواطئ لا يشكل إلا رقماً صغيراً من الإجمالي الذي ينفق في شباك الصيد قبالة الساحل الفرنسي، ويقدرون أن الأعداد الحقيقية تراوح بين خمسة و10 أمثال هذا الرقم.

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