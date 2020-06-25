صُدفة قلبت حياته.. عامل منجم فقير ينضم الى نادي أثرياء تنزانيا

المصدر: دار السلام-أ ف ب

أصبح عامل منجم تنزاني فقير مليونيرا وانضم إلى نادي أثرياء تانزانيا، بعد اكتشاف بالصدفة على اثنين من أكبر أحجار التنزانيت الثمينة في البلاد وبيعها للحكومة.

وعثر سانينيو كوريان لايزر (52 عاما) على الحجرين اللذين يبلغ وزنهما 9,27 و5,1 كيلوغرام في تلال ميريراني (شمال) وهي منطقة سيّجها الرئيس جون ماغوفولي في عام 2018 لوقف تهريب الأحجار الكريمة. وباعهما للحكومة مقابل ما يعادل 3,3 مليون دولار.

وتم العثور على التنزانيت للمرة الأولى في سفوح كليمنجارو في عام 1967، ومنطقة مانيارا في شمال تنزانيا هي المكان الوحيد المعروف الذي يضم هذه الأحجار التي يرغب في الحصول عليها تجار المجوهرات لبريقها الأزرق البنفسجي الرائع.

وقال وزير التعدين دوتو بيتكو خلال الحفلة التي أقيمت لهذا الاكتشاف إن الحجرين هما أكبر الحجارة التي عثر عليها في البلاد حتى الآن. وأشار لايزر إلى أنه يأمل في استخدام الأموال لتطوير مجتمعه.

وأوضحت الحكومة على "تويتر" أن الحجرين سيعرضان في المتحف الوطني.

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