تنافس على ركاب يتحول إلى معركة بين سفينتين في كمبوديا

المصدر: بنوم بنه - د.ب.أ

تحول نزاع بين سفينتين سياحيتين على الركاب في العاصمة الكمبودية بنوم بنه إلى معركة وحادث عنف، عندما هاجم أصحاب إحدى السفن سفينة أخرى واصطدموا بها في نزاع حول اجتذاب الركاب وأماكن الانتظار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

وأشار شرطي محلي للصحيفة إلى تصاعد التنافس بين مالكى السفينتين منذ فترة لإغراء السائحين للقيام بجولات في ممر ميكونج المائي الذي يمر عبر عاصمة كمبوديا. لكن المنافسة التي كانت عادية قبل ازمة كورونا تحولت الى شيء دموي استخدم فيه السكاكين والأدوات الحادة

وأضاف الشرطي المحلي: «لحسن الحظ لم يغرق القارب ولم يصب أحد». ووجهت السلطات القضائية إلى مالكي السفينتين تهمة «العنف المتعمد».

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