أستراليا تحقق في سرقة 59 تمساحاً

المصدر: سيدني - د.ب.أ

قالت الشرطة الأسترالية أمس، إنها تحقق في سرقة 59 تمساحاً من أحواض للتكاثر في أقصى شمال أستراليا.

وذكرت صحيفة «نورثرن تيريتوري» المحلية أن التماسيح التي يصل طولها إلى 50 سنتيمتراً، ولديها أسنان حادة، اختفت من بركتي ​​تربية في منتجع كروكوديلس السياحي في داروين.

وقال صاحب حديقة الحيوانات البروفيسور جراهام ويب للصحيفة، إنه كان يربي التماسيح كجزء من تجربة على تصميم أقفاص قد تقلل من احتمال مهاجمة التماسيح لبعضها بعضاً.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث، «لكن لم يتم القبض على أحد حتى الآن». وغالباً ما يتم قتل هذه السلاحف من أجل خرافات طبية واستخدام جلودها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news