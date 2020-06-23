«اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه للزوار غداً

المصدر: أبوظبي - وام

يفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه لاستقبال الزوار من جديد، غداً الأربعاء، ويمكن للراغبين في زيارة المتحف شراء تذاكرهم مسبقاً قبل ذلك، إذ سيتمكن الزوار من الاستمتاع من جديد بمجموعة المتحف الفنّية عالمية المستوى وبأحدث معارضه بعنوان «فن الفروسية.. بين الشرق والغرب»، والذي يستقبلهم من 1 يوليو حتى 18 أكتوبر 2020.

ويعلن اللوفر أبوظبي عن استقباله الزوار ما دون 18 عاماً مجاناً، مع ضرورة الحجز المسبق، وذلك في إطار مهمته التي تقوم على التفاعل مع الزوار الصغار واليافعين والعائلات. وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه: «نتطلّع إلى فتح أبواب المتحف من جديد أمام المجتمع لنروي لقاء الثقافات.. نحن نعتمد مقاربة تعزز راحة النفس والعقل لدى الزائر من خلال مجموعتنا الفنّية وبرامجنا ومعارضنا، ومبنى المتحف بحد ذاته الذي يشكّل مساحة للتأمّل واللقاء في أجواء تُشعر الزائر براحة النفس والأمان.. وقد عملنا بشكل وثيق مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتأمين جميع إجراءات الصحة والسلامة الضرورية». وأضاف أن متحف اللوفر أبوظبي هو متحف لراحة النفس والعقل، لذا يحرص على الراحة النفسية لزواره وموظفيه وسلامتهم، وبناءً على ذلك يتّبع إجراءات شاملة لضمان ذلك، وتشمل هذه الإجراءات أوقات العمل الجديدة يومياً ما عدا الاثنين من 10 صباحاً حتى 6:30 مساءً، ويُغلق المتحف أبوابه أيام الاثنين، فيما يتم تسجيل آخر دخول الساعة 5:30 مساءً.

ويُسمح لعدد محدود فقط من الزوار بالتواجد داخل المتحف في الوقت عينه، وذلك حفاظاً على التباعد الاجتماعي، فيما يتوجب على الزوار حجز التذاكر وموعد الزيارة مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني، وبعد الوصول إلى المتحف يمكنهم البقاء لمدة ثلاث ساعات ضمن أوقات العمل، بينما يخضع جميع الزوار للمسح الحراري عند الدخول، ويجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات والقفازات عند تواجدهم في المتحف، فيما سيتم الدفع بالبطاقات الائتمانية أو بالدفع الذكي عبر الجوال فقط، وذلك في جميع منافذ البيع في المتحف، بما فيها المقهى والمطعم والمتجر.

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