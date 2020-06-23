الشرطة الفرنسية تشتبك مع أشخاص يحضرون حفلات موسيقية

المصدر: باريس ■رويترز

ذكرت محطتا «بي.إف.إم» و«سي نيوز» أن الشرطة الفرنسية اشتبكت مع أشخاص كانوا يحضرون حفلات موسيقية في مدينتي باريس ونانت غرب البلاد.

وتنظّم مدن كثيرة في فرنسا فعاليات مهرجان «عيد الموسيقى» السنوي، والتي راقبتها الشرطة عن كثب لضمان التزام الناس بتدابير التباعد الاجتماعي، التي تم فرضها للحد من فيروس كورونا.

وقالت محطة «بي.إف.إم» التلفزيونية إن الشرطة اضطرت للتدخل لتفريق حشود بباريس، في حين بثت «سي نيوز» و«سكان نانت» مشاهد للشرطة وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع في نانت.

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