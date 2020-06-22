نجم "مسرح مصر" محمد أسامة ينعى إبنه الرضيع

المصدر: متابعة الامارات اليوم

فجع الفنان محمد أسامة الشهير ب"أوس أوس" اليوم، بوفاة ابنه الرضيع علي، البالغ من العمر 3 شهور. ونفت الممثلة المصرية سارة درزاوي ما تردد عن وفاة نجل إثر سقوطه على الأرض، مشيرة إلى أن الوفاة طبيعية.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان "علي" وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبدالباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي وسليمان عيد.

وكان نجم "مسرح مصر"، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر موجهاً له رسالة على "فيسبوك" و"أنستغرام" جاء فيها: "ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هو مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي عرض على الشاشة في رمضان 2020، وشاركه في البطولة الفنان حمدي المرغني، وصلاح عبدالله وغيرهم من النجوم.

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