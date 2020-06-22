الفنان الكويتي أحمد جوهر في العناية المركزة وجمهوره: ماتشوف شر بو جوهر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

نقل الفنان الكويتي المعروف أحمد جوهر، إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في الكويت عقب تعرضه لجلطة وتجمع ماء على الرئة. وتناول العديد من أصدقائه ومحبيه خبر نقله إلى المستشفى وتعرضه لجلطة داعين له بالشفاء العاجل وانتشر وسم " ماتشوف شر بوجوهر".

ويعد الفنان القدير أحمد جوهر من أبرز نجوم الأعمال التراثية في الكويت حيث قدم العديد من الأعمال منها: "طش ورش"، "دلق سهيل"، "العضب"، "وسموم المعزب"، كما شارك في مسرحية "سيف العرب" مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

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