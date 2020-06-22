صيدلي مصري يزعم علاج كورورنا ب 500 جنيه.. والشرطة تتدخل

المصدر: متابعة الإمارت اليوم

أمرت السلطات المصرية بضبط صيدلي زعم اكتشافه علاجا ل"كورونا"، وقام ببيعه في العديد من قرى المنوفية وعلى عدد كبير من المصابين بمرض كوفيد 19 وأعلن أنهم تماثلوا للشفاء بشكل كبير.

وأكد عدد كبير من أهالي مدينة تلا، أن الصيدلي الدكتور حاتم جمعة اشتهر، بقيامه بعمل العديد من التركيبات والوصفات الطبية التي يعالج بها العديد من الأمراض المناعية، وأن تلك الوصفات تلقى رواجا كبيرا بين أهالي المدينة، لذلك شهدت الصيدلية الخاصة به توافد العشرات من المصابين بالفيروس التاجي للحصول على المنتج الذي زعم أنه يعالج فيروس كورونا عن طريق رفع مناعة جسم المصاب. بحسب صحيفة " المصري اليوم".

وأكد جمعة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أنه عمل على العقار لمدة قاربت عاما وثمانية أشهر حتى توصل إلى العلاج، لافتا إلى أن العقار يحتوى على 48 مادة فعالة من خلال مواد طبيعية 100% وليس بها أي مشكلات أو انعكاسات طبية، مؤكدا أنه يسعى حاليا إلى التواصل مع المسؤولين لتقنين العلاج.

وأضاف جمعة أنه على أتم الاستعداد بأن يعالج 1000 حالة من الحالات المصابة والتي تعانى من إصابة كورونا بشكل كامل وتحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، علاوة على أنها في حاجة إلى العناية المركزة، مؤكدا أنه حال عدم التأكد من فاعلية العقار فإنه على أتم الاستعداد لأي عقاب سواء بالشطب من النقابة أو أي عقوبة.

وأطلق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنوفية، حملة في مركز تلا للوقوف على أمر الصيدلي المدعي بإعلان عقار لمواجهة فيروس كورونا. ووجدت اللجنة بعض المواد العشبية والعسل داخل الصيدلية، وقامت بتحرير محضر غش تجاري ضده بالواقعة في قسم شرطة مركز تلا، وتنتظر إدارة التفتيش الصيدلي قرار النيابة العامة فيما يخص علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيادلة بالمنوفية إن الطبيب قام بحشد عدد كبير من المواطنين للاعتداء على المفتشين حال مجيئهم إلى صيدليته، موضحا أن ما فعله عبث كونه جمع بعض الأعشاب المعلومة وغير المعلومة ووضعها في "كيس"، وقام ببيعها للمواطنين الكيس بـ"500 جنيه"، علاوة على ذلك يوجد العديد من الشكاوى في حقه.

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