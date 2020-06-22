سرقة 59 تمساحاً من بركتي ماء في استراليا

المصدر: د ب ا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين أنها تحقق في سرقة 59 تمساحًا صغيرًا من أحواض للتكاثر، في أقصى شمال أستراليا.

وذكرت صحيفة "نورثرن تيريتوري" المحلية أن التماسيح، التي يصل طولها إلى 50 سنتيمترا ولديها أسنان حادة، اختفت من بركتي ​​تربية في منتجع كروكوديلس السياحي في داروين.

وقال صاحب حديقة الحيوانات البروفيسور جراهام ويب للصحيفة إنه كان يربي التماسيح كجزء من تجربة على تصميم أقفاص قد تقلل من احتمال مهاجمة التماسيح لبعضها البعض.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث، "لكن لم يتم القبض على أحد حتى الآن".

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