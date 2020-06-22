رئيس نادي ليفربول: في الحجْر تعلّمت استعمال الغسّالة وأكنس وأغسل السيارة

المصدر: د ب ا

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه أثبت نفسه كرب منزل خلال فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.

وفي مقابلة بثتها محطة (سكاي) الأحد، قال مدرب النادي المتصدر لجدول البريمير ليج:" اكتشفتْ زوجتي فيَّ بعض الأشياء المفيدة تماما".

وأوضح كلوب أنه يمكنه التعامل مع غسالة الملابس وغسل ملابس التدريب الخاصة به على الأقل، مشيرا إلى أنه لم يُعْهَد إليه بغسل الملابس الملونة، وتابع أنه قام مؤخرا بتنظيف التراب باستخدام المكنسة الكهربائية.

وأضاف كلوب أنه وجد وقتا أيضا لغسل السيارة " لكن فقط بالإسفنجة وسائل التنظيف"، وقال مبتسما " أصابني وجع في ظهري بحق".

واختتم كلوب حديثه قائلا إنه نظرا لأنه يتوقع قضاء وقت محدود مع فريقه في ساحة التدريب بسبب القيود في جائحة كورونا، فإنه سيكون أغلب الوقت في المنزل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news