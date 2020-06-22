رقاقة لاصقة في الساعات الذكية تقيس وظائف المستخدم

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر مهندسون بجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة رقاقة لاصقة تثبّت في الجزء الداخلي من الساعات الذكية، لقياس المؤشرات الحيوية للمستخدم أثناء ارتداء الساعة، وتستطيع الرقاقة قياس بعض الدلالات الكيميائية في العرق، واستخدامها للوقوف على الحالة الصحية للمستخدم.

وأفاد موقع «ساينس ديلي» بأن الرقاقة تستطيع قياس مستويات مواد حيوية توجد بنسب ضئيلة في العرق. ونقل الموقع عن رئيس فريق الدراسة والباحث بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبية في جامعة كاليفورونيا، الباحث سام إمام جاد، قوله إن «الفكرة وراء ابتكار هذه الرقاقة أن هناك حاليا أكثر من 100 مليون ساعة ذكية يتم ارتداؤها حول العالم، وتتميز هذه الساعات بقدرات حوسبية وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتخزينها».

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