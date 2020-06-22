ثوران بركان جبل «ميرابي» ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

ثار بركان جبل «ميرابي» بجزيرة جاوة في إندونيسيا مرتين، صباح أمس، إذ نفث عموداً من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى ستة كيلومترات في الهواء. وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية، إن الثوران الأول وقع استمر لمدة 328 ثانية، بينما استمر الثاني 90 ثانية تقريباً، وتسببت الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني، الذي يبلغ ارتفاعه 2930 متراً. وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، إذ تم إطلاق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5.5 كيلومترات.

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