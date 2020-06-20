بيكاسو نجم أول مزاد لـ «سوذبيز» بعد الحجر الصحي

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

جمع مزاد استثنائي مكرّس لبيكاسو، هو الأول الذي تنظمه دار «سوذبيز» في لندن بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق في بريطانيا، أكثر من ستة ملايين دولار، على ما أفادت دار المزادات.

وجرى المزاد عبر الانترنت، وهي طريقة تريد «سوذبيز» تطويرها أكثر منذ جائحة «كوفيد-19»، وشهد بيع 188 من أعمال الفنان الإسباني من رسوم وخزفيات وحتى ألواح ألوان استخدمها في إنجاز لوحات شهيرة، بسعر 4.8 ملايين جنيه إسترليني (ستة ملايين و128 ألف دولار).

وبيعت خزفية تعود للخمسينات «إناء كبير مع نساء عاريات» بأعلى سعر مسجلة 435 ألف جنيه (540 ألف دولار) على ما أوضحت الدار.

وكانت أكثر من 200 قطعة معروضة للبيع من بينها نحو 60 عائدة إلى مجموعة حفيدة الفنان مارينا بيكاسو، فيما البقية من جامعي أعمال فنية آخرين.

وأعادت «سوذبيز» فتح أبوابها الإثنين على غرار المؤسسات الأخرى «غير الأساسية» في بريطانيا.

وكانت الدار نظمت مزادات خلال فترة العزل في منحى يشكل منعطفاً لهذه المؤسسة الدولية.

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