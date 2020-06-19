حلا شيحة : نعم أنا نادمة كانت لحظة جنون

المصدر: أبوظبي –الإمارات اليوم

أعربت الفنانة حلا شيحة عن ندمها على إجراء جراحة تجميل، واصفة الأمر أنها لحظة جنون واعتبرت نفسها أخطأت.

وأوضحت شيحة خلال استضافتها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى، أنها شعرت بالندم بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة أنها أجرت عملية تجميل قبل تصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض شهر رمضان الماضي. وأنها شعرت بضيق شديد بعد ان وجدت ملامحها قد تغيرت. وأضافت: "" نعم انا نادمة،أنا مع الطبيعة وأن يحافظ الانسان على ملامحه لكني أحببت خوض التجربة".

كما ذكرت شيحة خلال اللقاء أن انفصالها عن زوجها لم يكن بسبب الفن ولكن نتيجة لاختلاف وجهات النظر بينهما. وان علاقتها به جيدة حاليا

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