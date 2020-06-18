خلاف شرعي يتسبب بمقتل حاج سوداني خلال الصلاة

المصدر: متابعة الامارت اليوم

تسبب خلاف ونقاش تحول الى سجال محتدم في قضايا تخص الدين والشريعه في جريمة قتل مروعة بحسب صحيفة "آخر لحظة" السودانية التي اشارت إلى قيام رجل بقتل مواطنه بأربع طعنات في مسجد أثناء صلاة الظهر بمسجد العبدلاب في قرية البركل.

وذكرت الصحيفة السودانية أن الحادثة، هزت الولاية الشمالية، وأن أهالي المنطقة تلقوا صدمة كبيرة، بوفاة الحاج إبراهيم بابكر، الذي فارق الحياة متأثرا بطعنات أصابت قلبه،

وأفادت الصحيفة أن القاتل الذي عرف عنه التشدد سلم نفسه للمصلين بعد أن سدد لغريمه "طعنات قاتله أثناء سجوده وتركه عائما في الدماء وسط المسجد"

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