قضية نسب جديدة للفيشاوي تثير ضجة.. لديه إبن من ألمانية عمره 7 سنوات!

المصدر: القاهرة-الإمارات اليوم

قضية نسب جديدة تلاحق الفنان المصري أحمد الفيشاوي هذه الأيام، بعد قضية ابنته الأولى لينا، حيث فجرت طليقته، هند الحناوي، مفاجأة بشأن وجود ابن آخر له يدعى تيتوس، من أم ألمانية.

وقالت هند الحناوي في تصريحات صحفية: "منذ 9 سنوات، كانت ابنتي تذهب لوالدها وتتعرف على أناس جدد، ومن بينهم زوجة جديدة له، ثم غادرت هذه السيدة وهي حامل، أرسلنا لها رسائل عبر البريد الإلكتروني للتواصل معها، لتتعرف ابنتي على أخيها، ولم ترد علينا وقتها، ولكنها ظهرت عبر إنستغرام منذ عام، وأخبرتني أنها تريد أن يتعرف الأخوان على بعضهما، وزارتنا بالفعل".

وأضافت: "في هذا الوقت كانت الأم (الألمانية) ترفض نشر أي صورة لابنها، ولينا كانت حزينة لهذا السبب وتريد نشر صورها مع أخيها، ومنذ أسبوعين وافقت على نشر الصور على أن يزورونا قريبا".

وأكدت هند الحناوي على أن تفاصيل القضية عند المحامي، وهو الوحيد الذي بامكانه الكشف عن أي شيء يخص القضية، والخطوات المقبلة، قائلة: "هي طلبت مني المساعدة، وليس من حقي البوح بالتفاصيل".

وعن قضية النفقة التي رفعتها ضد الفيشاوي باسم ابنتها، قالت هند: "القضايا بدأت بعدما سافرت البنت إلى إنجلترا، لقد وعدني أن ينفق على تعليمها، القضايا مازالت مستمرة ولم تنته".

من جهته، قال المحامي شعبان سعيد، إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وترغب في إثبات النسب.

وأضاف المحامي: "هناك مستندات جاية في الطريق أن تيتوس الفيشاوي هو ابن أحمد الفيشاوي، وأنه سيتم توثيق الأمر في محكمة الأسرة".

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن "الطفل يبلغ 7 أو 8 سنوات، وأن زواج الفيشاوي من والدة الطفل تم حين سافر الفنان الشاب مع والدته الفنانة، سمية الألفي، لألمانيا لتلقى العلاج".

في غضون ذلك، نشرت لينا، صورة لها تجمعها بتيتوس عبر حسابها على انستغرام، وقالت: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".

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