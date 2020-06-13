يسمّم مشردين لتصوير ردة فعلهم

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

وُجّهت إلى رجل رسمياً تهمة تسميم ثمانية مشردين قدم إليهم طعاماً يحوي مادة تستخدم في عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي، لتصوير ردة فعلهم.

وتسمم الضحايا في مدينة هاتنيغتون بيتش بجنوب لوس أنجلوس، وعانوا أعراضاً مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاع في البطن، كما أوضحت أجهزة المدعي العام في منطقة أورانج. وأدخل المشردون المستشفى بعدما تناولوا مأكولات تحوي نوعاً من الفلفل «بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة». واتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل بأنه تعمّد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم.

وقال المدعي العام تود سبيتزر: «استهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضع ضعف. وتم استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه».

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