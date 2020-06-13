أرملة مكتشف «كورونا» تضع طفلاً في الصين

المصدر: بكين ■د.ب.أ

وضعت أرملة مكتشف فيروس كورونا الطبيب الراحل، لي وينليانغ، طفله في مستشفى بمدينة ووهان في الصين، أمس.

وحاول وينليانغ (34 عاماً) إصدار التحذيرات الأولى بشأن ما تم اصطلاحه في ما بعد بفيروس «كورونا»، عندما عالج عدداً من أولى الحالات المصابة في وقت مبكر من يناير الماضي، ولكن السلطات الصينية أسكتته.

وأصيب وينليانغ بالفيروس في ما بعد، وتوفي في فبراير الماضي، مثيراً موجة من الغضب العام، دفعت الحكومة إلى تبرئة ساحة وينليانغ، والإعلان رسمياً أنه «شهيد». وكتبت فو شوجي، أرملة وينليانغ، في منشور عبر الإنترنت أمس: «زوجي.. هل تستطيع رؤية هذا من السماء؟ آخر هدية أعطيتني إياها وضعت طفلاً اليوم».

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