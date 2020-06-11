تفاعل وحزن شعبي على وفاة ممرضة سعودية بسبب «كورونا»

المصدر: متابعة الامارات اليوم

ودّع أهالي منطقة المدينة المنورة الممرضة نجود الخيبري، إحدى أبطال الخطوط الأمامية التي تعمل في هيئة الصحة بالمدينة المنورة، عن عمر يناهز 45 عاماً، تاركة خلفها 4 من الأبناء (3 بنات وابن)، إثر إصابتها بفايروس «كورونا». وحظيت نجود بتفاعل شعبي واسع النطاق حيث نعتها عشرات آلاف التغريدات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ودشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاق #الممرضه_نجود_الخيبري، للتعبير عن تعازيهم في وفاة الممرضة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، وقال أحد المغردين: "أبطال الصحة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.. رحمة الله على أرواحكم الطاهر، لاتنسوهم من دعائكم". وقال مغرد آخر: "شكرًاأبطال الصحة.. تبذلون أغلى ما تملكون لحماية أغلى ما نملك".

وأشارت صحيفة «عكاظ» السعودية أن نجود درست التمريض وعملت 15 عاماً دون كلل أو ملل، مترجمة روح العطاء في مهنتها، وأضافت "كانت تحمل في داخلها إنسانية عظيمة وشخصية رائعة تشعر بالمسؤولية عن الجميع».

ذكر المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق أن الممرضة نجود الخيبري انتقلت إلى رحمة الله بعد إصابتها بفايروس «كورونا» المستجد. وقدمت الجمعية السعودية للتمريض ومنسوبوها، العزاء إلى عائلتها، داعين الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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