عالم ألماني يحذّر من تحوّل الكمامة إلى مرتع للبكتيريا

المصدر: أوسنابروك (ألمانيا) - د.ب.أ

أعرب عالم فيروسات ألماني عن تشككه إزاء جدوى ارتداء الكمامات في الحياة اليومية، بسبب الاستخدام غير الصحيح لها في كثير من الأحيان.

وقال مدير معهد الفيروسات في مستشفى بون الجامعي، هندريك شتريكه، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية، أمس: «الناس يضعون الكمامات في جيوبهم، ويمسكونها باستمرار، ويضعونها على أفواههم لمدة أسبوعين، وربما من دون غسيل، إنها تربة خصبة ممتازة للبكتيريا والفطريات».

وأوصت المنظمة، مطلع هذا الأسبوع، بضرورة الحرص على مسافة تباعد بين الأفراد لا تقل عن متر، عند ارتداء كمامات مصنوعة من القماش.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن هذه الأقنعة قد تزيد من مخاطر انتقال العدوى، إذا تم لمسها كثيراً أو أنزلت إلى أسفل الذقن ثم رفعت مجدداً فوق الأنف والفم.

كما حذرت المنظمة من أن الكمامات قد تعطي شعوراً زائفاً بالأمان لمرتديها، ما قد يؤدي إلى تقليل عدد مرات غسل اليدين، أو عدم الالتزام بترك مسافة كافية بين الأفراد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news