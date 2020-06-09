العثور على كنز من المجوهرات بين الجبال خبأه مليونير أمريكي قبل 10 سنوات

المصدر: ا ف ب

عثر على صندوق مليء بقطع ذهبية وأحجار كريمة خبأه مليونير قبل عشر سنوات في جبال روكي في غرب الولايات المتحدة في ختام مغامرة أثارت حماسة آلاف الشغوفين الذين جازف بعضهم بحياته.

وأعلن فوريست فين وهو تاجر أعمال فنية ثري من ولاية نيو مكسيكو في مدونة متخصصة "لقد عثر على الكنز" الذي كان أخفاه في 2010 في صندوق يبلغ وزنه حوالى عشرين كيلوغراما.

وكان المليونير الأميركي نظم قصيدة معقدة فيها ألغاز تسمح مع خريطة مرافقة لها، بتحديد مكان الكنز. وقد شغل اللغز هذا بعض الأميركيين إلى حدود غير معقولة.

وكتب فين في بيان أن "الصندوق كان تحت القبة السماوية بين الغطاء الحرجي الوافر في جبال روكي ولم يتزحزح من المكان الذي خبأته فيه قبل أكثر من عشر سنوات".

وأوضح الرجل البالغ 89 عاما "أجهل من عثر عليه لكن القصيدة في كتابي قادته إليه".

ويفترض أن الصندوق يحوي ثروة تتجاوز قيمتها مليوني دولار على شكل ماس وزمرد وقطع نقدية ذهبية خصوصا.

وقدر المليونير الغريب الأطوار أن يكون نحو 350 مغامرا حاول العثور على الكنز على مدى عقد من الزمن وقد استقال البعض منهم من عمله ليكرس وقته للبحث عنه.

وتوفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص عرضا خلال عملية البحث في هذه المنطقة المترامية الأطراف إذ تمتد جبال روكي على أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.

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