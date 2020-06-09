أفراد شرطة شيكاغو يسرقون أثناء الاحتجاجات.. معلومات "مضللة" أعادت نشرها روائية عربية مشهورة

المصدر: محمد العكور - دبي

ساهمت الأحداث المتسارعة التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية والمرتبطة بحادثة مقتل الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، وما رافقها من احتجاجات ونهب وتخريب طال محالاً ومراكز تجارية في مناطق متفرقة من البلاد، بزيادة حجم المعلومات “غير الدقيقة” أو “المضللة” عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتداولها على أنها “حقيقية”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، صور ومقاطع فيديو تظهر أفراداً من شرطة “شيكاغو” يحملون صناديق عليها شعار علامة أحذية مشهورة، مدعين استيلاء أفراد الشرطة عليها.

وأظهرت صورة أخرى أحد أفراد الشرطة أثناء محاولة وضعه صناديق عائدة للعلامة التجارية ذاتها في صندوق خلفي لمركبة متوقفة.

ووفق ما نشرته “بي بي سي” فإن شرطة شيكاغو أوضحت أن ما تم تداوله بخصوص الصور ومقاطع الفيديو “غير دقيق، موضحة أنه بعد التحقيق تبين أن أفراد الشرطة كانوا يساعدون صاحب أحد المحال التجارية، وذلك بإخراج تلك الصناديق، وذلك في أثناء قيام محتجين بالاستيلاء على محتويات محله.

وبينت أن الصورة الثانية أظهرت أحد أفراد الشرطة أثناء إعادة تلك الصناديق في مركبة مدير المحل الذي تعرض للنهب من قبل المحتجين.

وقالت الصحفية المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار بشبكة “بي بي سي”، عبر حسابها على “تويتر” أنه من خلال التحقق من صحة الفيديو المتداول، تبين أنه التقط عند قسم شرطة تابع لشرطة شيكاغو، ما يعني صحة الادعاء الرسمي بأن الشرطي الذي ظهر في الفيديو كان يقوم بإعادة تلك الصناديق لصاحبها.

وشاركت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تداول تلك الصور، إذ نشرت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، الصور عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“ وعلقت عليها ”جميع الأعراق تشارك في عمليات النهب، والغريب أن الشرطة الأميركية مشاركة في عمليات السطو“.

وطلبت مستغانمي من متابعي حسابها والبالغ عددهم نحو 12 مليون متابع التعليق على ”الصورة الصادمة“- على حد تعبيرها.

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