بعد زواج دام 16 عاما.. طلاق طوني أبوجودة وكارلا حداد

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن انفصالها عن زوجها الفنان ومقدم البرامج طوني أبو جودة، بعد زواج استمر 16 عاما.

ونشرت حداد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلة: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري.. بتبقى خصوصية العيلة مقدسة.. وبتبقا ليا الأساس.. ما تزعلوا.. نحن مبسوطين".

يذكر أن الإعلامية كارلا حداد تزوجت من الفنان طوني أبو جودة عام 2004، وأثمر زواجهما عن طفلة. وشكلا ثنائيًا مميزًا بعدما اشتركا في تقديم عدة برامج من بينها برنامج "يا ليل يا عين" في 2012 على قناة "ال بي سي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news