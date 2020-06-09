إشارة من الجسم تكشف عن خطر مميت...لاتهملوها

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حذر أطباء من ضرورة أخذ بعض الإشارات التي يقدمها الجسم بجدية حقيقية، لان الاهمال في هذه الحالات ستكون نتائجة كارثية على الصحة، ومن هذه العلامات التحذيرية النمو الذهني أصفر على الجلد. وتُعرف هذه الكتل باسم "اللويحة الصفراء" (xanthelasma)، وهي إشارة أكيدة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهي عبارة عن تجمع محدد باللون الأصفر للكوليسترول تحت الجلد. ويمكن أن تتنوع اللويحة الصفراء في الحجم، بدءا من رأس الدبوس الصغير إلى حجم حبة العنب. وعادة ما تكون مشابهة لنتوء تحت الجلد، وقد تظهر بلون أصفر أو برتقالي.

وقال الموقع الطبي المتخصص بأمراض القلب WebMD: "ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ليس له أعراض واضحة. ولكن، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات لها أعراض، بما في ذلك الذبحة الصدرية (ألم الصدر الناجم عن أمراض القلب) وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الدورة الدموية الأخرى". وقد تتشكل جلطات الدم فوق قطع الشرايين الدهنية والمتصلبة، ويمكن أن تمنع تدفق الدم تماما، ما قد يتسبب في نوبة قلبية. وأضاف الموقع: "قد تشير الأورام أو الآفات الناعمة المصفرة على الجلد المسماة اللويحة الصفراء، إلى الاستعداد الوراثي لمشاكل الكوليسترول". ويمثل علاج السبب الكامن اللويحة الصفراء هو أفضل طريقة للتخلص من الكتل الدهنية، وعلى الرغم من إمكانية إزالتها عن طريق الجراحة أو العلاج الكيميائي، إلا أنها قد تعود إلى الظهور، لذا فإن علاج السبب الأساسي هو الخيار الأفضل.

وبحسب "روسيا اليوم" قد يكون سبب ارتفاع نسبة الكوليسترول هو تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، أو عدم ممارسة الرياضة الكافية.وتساهم السمنة والتدخين وشرب الكثير من الكحول في ارتفاع مستويات الكوليسترول. ويمكن أن يساعد الدواء في السيطرة على مستويات الكوليسترول، ولكن من المهم أيضا الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويجب أن يهدف الجميع إلى تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، بالإضافة إلى 150 دقيقة من التمرين كل أسبوع.

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