نمر هندي «ملتهم للبشر» إلى الأسر مدى الحياة

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

قال مسؤولون هنود إن نمراً التهم ثلاثة أشخاص، سيمضي بقية حياته في الأسر، بعدما رأوا أنه «خطير جداً» ليبقى طليقاً.

ويشتبه في أن الحيوان الذكر، البالغ خمس سنوات، هاجم قطعان مواشٍ أيضاً. وانتقل هذا النمر من ولاية ماهاراشترا، في غرب البلاد، إلى منطقة بيتول في ولاية ماديا براديش بالوسط، عام 2018، قاطعاً مسافة تزيد على 500 كيلومتر.

وقال مسؤول الحياة البرية: «أعطيناه فرصاً عدة، للعودة إلى البرية، إلا أنه كان يعود للاقتراب من مناطق مأهولة». ولقبت وسائل إعلام محلية الحيوان بأنه النمر «الجوال». وألقي القبض عليه للمرة الأولى في ديسمبر 2018، وأبقي في الأسر مدة شهرين. وجهز النمر بطوق إلكتروني لتعقب تحركاته، لكنه عاد إلى مناطق سكنية مهاجماً المواشي، ومعرضاً البشر للخطر.

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