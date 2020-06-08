بالفيديو.. حسن شاكوش.. خطوبة من «بنت الجيران» بلا إجراءات وقائية

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجزء من خطوبة المطرب الشعبي حسن شاكوش، التي تمت أمس من فتاة تقول التسريبات إنها من جيران أسرة شاكوش، منتقدين في الوقت ذاته ازدحام المكان وغياب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

شاكوش نشر عبر حسابه على «إنستغرام» صورة من جلسة تصوير خضع لها مع خطيبته، إلا أن أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت تم تسريبه على «السوشيال ميديا»، ويظهر به شاكوش يرقص مع خطيبته ويغنيان على أنغام أغنية «عود البطل»، وأغنية «بنت الجيران».

ولم يسلم الحدث من الانتقادات التي وجهت إليه، بسبب التجمع الذي شهده الحفل في مكان يشبه فيلا، في غياب الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما تداول رواد «انستغرام» أيضاً فيديو للفيلا التي شهدها حفل الخطوبة.

وكانت مجموعة من الصور لحسن شاكوش في جلسة التصوير، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في جلسة تصوير في أحد الأماكن المفتوحة، برفقة مصور فوتوغرافي، وهو المصور الذي أعلن خطوبة حسن شاكوش، وعلق على الصورة: «عملها وخطب بنت الجيران»، وهنأه عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية «بيتعملي 100 حساب»، الذي يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.

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