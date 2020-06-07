فنان مصري شهير يحكي عن تجربة مريرة مع "كورونا"

المصدر: محمد فودة-دبي

كشف الممثل المصري كريم قاسم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أنه تواصل مع جميع مخالطيه من زملائه وأصدقائه وأخبرهم بما تعرض له ليأخذوا حذرهم.



وقال قاسم إنه يعيش مع والده، 79 عاماً، وفي ظل حاجته للعمل اتفقا على أن يغادر المنزل حتى لا يعرض سلامة والده للخطر، لافتاً إلى أنه أنهى تصوير آخر أعماله في نهاية إبريل الماضي ثم حجر نفسه في منزله إلى أن بدأت تظهر عليه الأعراض يوم 17 مايو، صداع قاسي وحرارة، ثم تضاعفت الأعراض في اليوم الرابع أو الخامس إذ شعر بأنه أوشك على الوفاة.



وأضاف أنه بدأ يتعافى لاحقاً، ثم أجرى مسحة في مستشفى خاص، وأنه يأخذ أدوية خافضة للحرارة، وقرر عزل نفسه تماماً.



وأكد ضرورة دعم المصابين بفيروس كورونا لأن الجانب النفسي مهم للغاية، لافتاً إلى أن هناك أصدقاء التفوا حوله ووفروا له الدعم والرعاية، فيما تخلى عنه آخرون ولن ينسى موقفهم كذلك.

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