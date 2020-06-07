كاليفورنيا: يمكن استئناف تصوير الأفلام والمسلسلات

المصدر: لوس أنجلوس - وكالات

قال مسؤولون بولاية كاليفورنيا الأميركية، إنه سيتم استئناف الانتاج السينمائي والتلفزيوني بالولاية في 12 يونيو الجاري، بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إلى إنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام.

وتوقف تصوير الأفلام حول العالم في منتصف مارس الماضي، للمساعدة في كبح جائحة فيروس «كورونا».

وكانت قوة عمل من استديوهات هوليوود ونقابات العمال قد اقترحت، الأسبوع الماضي، إجراء اختبارات مكثفة للكشف عن فيروس «كورونا»، وإجراء مراجعة يومية للأعراض، وضمانات أخرى للسماح للممثلين وأطقم العمل باستئناف نشاطهم.

وذكرت إدارة الصحة بالولاية أنه من أجل العودة إلى العمل يجب على المنتجين الالتزام بإرشادات قوة العمل، والحصول أيضاً على موافقة من مسؤولي الصحة بالمقاطعات.

وأضافت أنه يجب على سلطات المناطق أن تبحث معدلات الإصابة المحلية بفيروس «كورونا»، والاستعدادات لحدوث زيادة في الحالات، وإمكانية إجراء اختبارات وبيانات أخرى قبل منح الموافقة.

لكن لا شيء يدل على أن استوديوهات هوليوود الرئيسة ستكون قادرة على إعادة إطلاق إنتاجاتها، لأن لوس أنجلوس والمنطقة المحيطة تعدّ واحدة من المراكز الرئيسة لتفشي «كوفيد-19» في الولاية مع تسجيل نحو نصف الإصابات والوفيات.

وحتى الآن، سجّلت كاليفورنيا أكثر من 125 ألف إصابة بفيروس «كورونا»، و4500 وفاة.

يجب على المنتجين الالتزام بإرشادات قوة العمل.

تصوير الأفلام حول العالم توقف منتصف مارس الماضي.

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