بارينبويم وليفيت يعيدان موسيقى فيينا إلى الحياة

المصدر: فيينا - د.ب.أ

جمعت أبرز أوركسترا في النمسا إثنين من أكبر الأسماء في الموسيقى الكلاسيكية، مساء أول من أمس، في فيينا، إذ عادا إلى المسرح بعد شهور من الصمت بسبب جائحة «كوفيد-19».

وحضر سياسيون وشخصيات ثقافية، بينما انضم عازف البيانو المخضرم والمايسترو، دانييل بارينبويم، إلى أوركسترا فيينا الفيلهارمونية لحفل عزف خلاله على البيانو موسيقى موزارت، والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن.

وأنهت أوركسترا فيينا السيمفوني المنافسة توقفها مع الموسيقار إيجور ليفيت، بعد أقل من أسبوع من أداء العازف الشاب 16 ساعة، الذي كان يهدف إلى لفت الانتباه إلى محنة الفنانين خلال الإغلاق بسبب «كورونا». وقدم عازفا البيانو موسيقى موزارت، وكان الحفلان بحضور محدود، إذ اقتصر الجمهور على 100 شخص.

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