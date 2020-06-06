بعد موجة غضب.."ببجي" تلغي خاصية "الركوع للأصنام" والإفتاء المصرية تشكرها

المصدر: متابعة الامارات اليوم

بعد موجة غضب عارمة أثارته خاصية "الركوع للأصنام" في لعبة "ببجي" الشهيرة عند المراهقين في دول عربية عدة، أعلن القائمون على اللعبة إزالة الخاصية التي احتواها التحديث الأخير، بعد موجه استياء كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا كرر فيه "تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدّين، وتدعو للرّكوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهانِ المقدسات أو عنفٍ أو كراهيةٍ أو إرهابٍ أو إيذاءِ النَّفس أو الغير".

وأبدت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها العربي الرسمي على "تويتر" و"فيسبوك" أسفها "حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين" المسلمين. ووجهت دار الإفتاء المصرية رسالة شكر إلى الفريق القائم على اللعبة بعدما تم حذف الخاصية الأصنام المثيرة للجدل.

وعلى الرغم من اعتذار الشركة، إلا أن الأصوات المطالبة بحظر اللعبة لا تزال مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وما زال هاشتاغ #احذفو_لعبه_ببجي الذي انطلق قبل أيام نشطا على نطاق واسع

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