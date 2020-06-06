اكتشاف نوع جديد من الديناصورات.. آكل لحوم سريع ورشيق

المصدر: بوينس آيرس ■أ.ف.ب

أعلن علماء أحافير، أول من أمس، عن اكتشاف بقايا متحجرة لنوع جديد من الديناصورات، عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا بالأرجنتين.

واكتشفت المتحجرات، التي يبلغ طولها أقل من متر ونصف المتر، في مقاطعة ريو نيغرو في باتاغونيا على مسافة نحو 1100 كيلومتر من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأوضح ماتياس موتا، الباحث في متحف العلوم الطبيعية في الأرجنتين، أن الأحافير تعود إلى نوع جديد من ديناصورات بارافيس الآكلة للّحوم.وأوضح موتا، المؤلف الرئيس للدراسة التي نشرت في «ذي ساسنس أوف نايتشر»: «كان للحيوان مخلب حاد للغاية في إصبع السبابة، كان يستخدمه بالتأكيد لمهاجمة الفريسة، وكانت ساقاه طويلتين، ما يشير إلى أنه كان يعدو كثيراً. وكان بالتأكيد سريعاً ورشيقاً، ومثل كل أقاربه، آكلاً للحوم».

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