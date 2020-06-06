نجوم عرب يواجهون تداعيات «كورونا» بأغانٍ منفردة

المصدر: حياة الحرزي ■دبي

رغم تداعيات أزمة «كورونا» وإجراءات العزل المنزلي، وتوقف نشاط نجوم الغناء، إلا أن الحراك الفني لغالبية مطربي العالم العربي لم يتوقف تماماً، على الأقل على صعيد الإنتاجات الجديدة وخيارات الظهور وأشكاله المتباينة في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الفنانون تمهيداً لطرح إصداراتهم، التي يبدو أن طقس «السنغل» (الأغاني المنفردة) بات عنوانها الأبرز، باعتباره البديل المثالي للألبومات الغنائية الكاملة التي يصعب إنجازها في ظل الظروف الحالية. قد يبدو هذا السبب، وراء انهماك نجوم الغناء العربي في الفترة الحالية، بطرح أغانٍ منفردة، وذلك بالتوازي مع حفلات غنائية بادر بإحيائها عدد من المطربين افتراضياً، ليفاجأوا بتفاعل جماهيري ملحوظ دعمته اليوم أرقام المتابعة المرتفعة بسبب توقف الأنشطة والحفلات الفنية التي يحضرها الجمهور.

إصدارات بالجملة

الانطلاقة من الإمارات ومع سفير الألحان فايز السعيد، الذي قدم، أخيراً، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، الصوت السعودي الواعد «ديم» في أغنية حملت عنوان «في خاطري» من كلمات الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي، وألحان فايز السعيد الذي وضع أيضاً ألحان أغنية «عريب السلالات» التي غناها كورال الإمارات، فيما وضع كلمات الأغنية راشد حمدان المزروعي.

من جانب آخر، استثمرت النجمة أصالة فترة العزل المنزلي لتطرح أغنية جديدة بعنوان «سلام سلام» من كلمات محمد البوغه، وألحان وتوزيع شادي السعيد. وعرضت الأغنية في ختام الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار» الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في مصر.

عمل «عائلي»

في خطوة لاقت تفاعلاً جماهيرياً واضحاً، طرح المطرب عاصي الحلاني أغنية منفردة جديدة بعنوان «بعشقك»، كتب كلماتها إيهاب عبدالعظيم، ولحنها محمد عبيه، ومن إخراج أحمد المنجد. إلا أن طريقة الطرح بدت مختلفة هذه المرة، إذ اختار النجم اللبناني، بسبب ظروف العزل المنزلي، التشارك في تصوير الأغنية مع زوجته وأبنائه الوليد وماريتا ودانا في منزله، محققاً بهذه الخطوة أكثر من مليوني ونصف المليون مشاهدة مباشرة، بعد إطلاقها منذ نحو ثلاثة أسابيع. في الوقت الذي استطاعت الفنانة إليسا أن تحصد النجاح الجماهيري المرتقب لأغنية «هنغني كمان وكمان» التي حققت ما يزيد على ستة ملايين مشاهدة، وصورتها النجمة في منزلها بحضور هيفاء وهبي التي اقتسمت معها لحظة الإطلاق عبر مكالمة «فيديو» في تحدّ للعزلة المنزلية المفروضة. في المقابل، أتبعت إليسا هذا النجاح بأغنية جديدة أطلت من خلالها على الجمهور في أول أيام العيد، وحملت عنوان «قهوة الماضي» للشاعر الغنائي سهام الشعشاع، والملحن محمد رحيم.

«وحشتوني»

أطلق النجم اللبناني فضل شاكر، أواخر مايو الماضي، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «وحشتوني»، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز. وذلك، بعد أيام من طرح أغنيته الجديدة «غيب» للشاعر محمد الرفاعي، والملحن وليد سعد. ومباشرة بعد طرحها، نجحت الأغنية الجديدة في تحقيق ما يزيد على مليون ونصف المليون مشاهدة على حساب شاكر الرسمي على موقع «يوتيوب»، فيما شارك النجم عملية طرح الأغنية الجديدة، ابنه محمد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، وذلك بعد نحو شهرين من ظهورهما معاً في حفل غنائي مشترك تم بثه مباشرة عبر حسابيهما الرسميين على موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام». أما أخيراً، فأعلن فضل شاكر عبر «تويتر» عن انشغاله بوضع اللمسات الأخيرة على خمس أغنيات جديدة سيتم إطلاقها قريباً خلال العام الجاري.

حضور مختلف

في مقابل مفاجآت الوسط الفني، أخيراً، في فترة «كورونا»، اختار عدد آخر من النجوم، عدم الغياب والانسحاب كلياً عن الساحة الفنية في هذه المحنة، وتسجيل حضورهم بشكل مختلف، وذلك، عبر المشاركة في حفلات فنية نظمت بشكل استثنائي هذا العام على فضاءات الواقع الافتراضي، إذ شارك أكثر من 17 فناناً عربياً، من أبوظبي والشارقة والرياض والقاهرة وبيروت، جمهورهم في حفلات العيد، في محاولة لتجاوز ما يمر به العالم من محن جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

مناسبة سعيدة

استغل بعض نجوم الساحة الغنائية العربية مناسبة عيد الفطر المبارك، هذا العام، للإعلان عن جديدهم الفني والمبادرة بإطلاق أعمالهم الغنائية، وأبرزهم المغني اللبناني وائل جسار، الذي طرح أغنيته الجديدة «ما تغيبش عني» أول أيام عيد الفطر المبارك، محققاً منذ طرحها ما يقارب مليوني مشاهدة رقمية على قناته بموقع «يوتيوب».

أما خالد سليم، فاختار كذلك أول أيام عيد الفطر، لطرح كليب أغنيته الجديدة «اللي فات مات»، تبعه في هذه المبادرة الفنان حمادة هلال الذي أطلق أغنية «جمالها» مع الممثلة منة عرفة التي سبق أن شاركته بطولة أحد أفلامه السينمائية السابقة.

ونالت أغنية سليم ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة، كما حققت المركز الأول بقائمة الترند المصري على «يوتيوب». كما سبق أن قدّم سليم أغنية جديدة بعنوان «خلينا متونسين ببعض».

تفاعل جماهيري دعمته أرقام المتابعة المرتفعة للأغاني التي طُرحت أخيراً.

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