السعودية.. "وجبة معايدة" تقيل رئيس قسم بمستشفى ومعاقبة 8 موظفين

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعفت صحة الطائف في السعودية رئيس قسم أحد المستشفيات الحكومية من منصبه، كما عاقبت 8 موظفين بسبب اجتماعهم على "ذبيحة معايدة" مخالفين بذلك الحظر المفروض بسبب كورونا.

وتم فرض هذه العقوبات بعد انتهاء مجريات التحقيق معهم، حيث قام رئيس القسم بإحضار "وجبة معايدة" كانت عبارة عن ذبيحة، اجتمعوا عليها، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية، التي تمنع التجمعات خصوصا بمقرات العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة "سبق".

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، أن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات، والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم، ومعاقبة 8 آخرين، بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.

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