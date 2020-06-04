بالفيديو.. قرية نرويجية تنفصل عن اليابسة ويبتعلها البحر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تحول النرويجي جون إيغل باكابري إلى شاهد ومصور لمأساة قرية انفصلت عن اليابسة، وانزلقت بكامل منازلها ومرافقها الجميلة إلى البحر الذي ابتلعها.

كان باكابري في منزل العطلة الصيفية عندما سمع أصواتا غريبة في الخارج. فنظر من النافذة، ورأى تمزق الأسلاك الكهربائية، وتكسر الألواح الخشبية، وبدأ منزله نفسه والأشجار والأكواخ المحيطة به تتحرك نحو البحر. وخرج بكابري وكلبه على الفور من المنزل وصعدا تلة قريبة ليصور

مقطع الفيديو الذي تحول إلى أكثر الفيديوهات مشاهدة حول العالم، بحسب موقع "Mail.ru" النرويجي.

وبحسب الموقع كان جون الوحيد بالقرية في ذلك اليوم، وقال: "لو حدث هذا قبل يومين أو بعد ذلك، فربما كانت المأساة أكبر بكثير. ووجدت لجنة التحقيق النرويجية، أن طبقة الطين سريعة النمو كانت سبب الانهيار الأرضي، وقالت إنها السبب الشائع للانهيارات الأرضية في البلدان الشمالية.

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