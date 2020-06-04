حارس مدرسة ابتدائية في الصين يطعن 39 شخصا بينهم أطفال

المصدر: بكين -رويترز

ذكر مكتب حكومي ووسائل إعلام بالصين أن حارس مدرسة ابتدائية طعن 39 شخصا بسكين اليوم بينهم الكثير من الأطفال. وقال المكتب الإعلامي في مقاطعة قوانغشي الجنوبية الغربية حيث وقع الهجوم إن اثنين من الجرحى إصابتهما بالغة.

وقالت صحيفة (بيبر)، التي تدعمها حكومة شنغهاي، إن المشتبه به يبلغ من العمر 50 عاما ولقب عائلته (لي) وكان يعمل حارسا في المدرسة الواقعة في بلدة وانغفو وإنه بدأ الهجوم حوالي الساعة 8:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش).

وقال أحد أولياء الأمور لصحيفة (بيبر) إن كثيرا من الأطفال المصابين يبلغون من العمر ست سنوات تقريبا.وشهدت الصين عدة هجمات على تلاميذ بمدارس في السنوات الماضية، وقُتل ثمانية أطفال في هجوم مماثل في إقليم هوبي العام الماضي.

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