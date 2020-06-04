المحكمة تؤيد سجن الفنان المصري أحمد الفيشاوي

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أيدت محكمة مصرية أمس، حكما بسجن الفنان أحمد الفيشاوي على خلفية نفقة ابنته. وقررت محكمة جنح الدقي في نفس الوقت، قبول معارضة الفيشاوي للحكم الصادر ضده للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة. بحسب صحيفة " المصري اليوم".

وجاء رفض الفيشاوي لقرار سجنه، أنه جرى إعلامهم بالقضية في مكان قديم لم يعد موكلها مقيما فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانوني، وهو ما لم يحدث.

وذكرت محامية الفيشاوي، أن إقامة لينا مع والدتها في إنجلترا غير قانونية، وأن الفيشاوي محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news